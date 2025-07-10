Хуситы показали кадры ударов по судну Eternity в Красном море

Йеменские хуситы обнародовали кадры удара по греческому сухогрузу Eternity С в Красном море. Корабль утонул, также потоплено коммерческое судно Magic Seas.

Жертвами атак стали несколько моряков. Другие пропали без вести.

Накануне вечером, 9 июля, стало известно, что хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа Eternity C, который затонул в Красном море после атаки йеменских повстанцев. Персонал судна состоял из 21 филиппинца и одного россиянина.

Ранее хуситы взяли ответственность за нападение на другой сухогруз, Magic Seas, который также управлялся Грецией под флагом Либерии. Экипаж судна экстренно покинул борт. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела. Инцидент произошел в 51 миле к юго-востоку от Ходейды.

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.