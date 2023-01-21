МИД России обвинил ООН в манипуляциях с зерновой сделкой

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МИД России отверг обвинения ООН в затягивании инспекции судов в рамках зерновой сделки. Опубликованное секретариатом всемирной организации сообщение является манипуляциями и передергиванием фактов, поэтому Москва вынуждена предоставить реальные данные и оценки реализации сделки, сообщается в заявлении ведомства.

Не подтверждаем данные из ооновского пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день. В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Москва не раз обращала внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула. По словам дипломатов, ее создают украинские коммерсанты, которые фрахтуют суда без учета согласованных правил сроков регистрации и участия в инициативе. Киев руководствуется исключительно корыстными целями, стремясь продать «побольше и поскорее» и пренебрегая утвержденным порядком работы, указали представители МИД.

В ведомстве отметили, что реальная география получателей украинского продовольствия отличается от представленной ООН: так, по данным российской стороны, большая его часть приходится на страны с высоким уровнем доходов и выше среднего — Великобритания, Китай, Иордания и другие. Треть получают страны с уровнем доходов ниже среднего, в числе которых Бангладеш, Индия, Пакистан. На долю собственно нуждающихся стран — Афганистан, Йемен, Сомали и другие — приходится всего 3%.

Ранее в Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины занимается подготовкой провокации с целью дискредитации Москвы в рамках зерновой сделки. По имеющимся данным, украинские силовики минируют зернохранилища на востоке страны, дабы в дальнейшем обвинить РФ в «намеренном уничтожении запасов зерна» и «создании дефицита продовольствия».