Российские войска продвинулись на 600 метров в районе Пятихаток Рогов: российская армия взяла два опорных пункта ВСУ в районе Пятихаток

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России успешно взяли два опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это позволило войскам продвинуться на 600 метров от ранее занимаемых позиций. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На Васильевском направлении сегодня [армия России] зашла глубже в населенный пункт Пятихатки, наши наступают. Здесь же, в районе Пятихаток, взяли два опорных пункта противника, — заявил Рогов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что украинские войска понесли потери за время нахождения на левом берегу Днепра и на переправе. По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли до двух батальонов. В настоящее время оставшиеся подразделения противника заблокированы в Крынках, по ним наносятся удары из артиллерийских орудий. Кроме того, по позициям ВСУ работает российская авиация. За последние три дня украинская армия потеряла около сотни человек убитыми и ранеными.

В то же время российские войска продолжают зачищать опорные пункты ВСУ. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, в ходе боев на Донецком направлении бойцам ВС РФ удалось забрать в качестве трофеев десяток единиц оружия, используемого в странах НАТО.