Сальдо рассказал о потерях ВСУ на левом берегу Днепра Сальдо: ВСУ потеряли до двух батальонов в боях на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины за время пребывания на левом берегу Днепра и при переправе потеряли до двух батальонов, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сейчас на этом участке находятся до полутора рот.

На основании информации от первоисточника — военных группировки «Днепр» — поясняю следующее. <...> На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу — чуть больше двух суток, — заявил Сальдо.

Он добавил, что противник заблокирован в Крынках, ему устроили «огненный ад»: по расположениям ВСУ летят бомбы, ракеты, снаряды и беспилотники. Украинские военные вынуждены передвигаться только по одному, и то ночами. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни человек, заявил Сальдо.

13 ноября РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ разместили сообщения, в которых говорилось, что командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Через несколько минут информационные агентства выпустили опровержения, сообщив, что сообщения аннулированы и были опубликованы ошибочно.