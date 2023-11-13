МО РФ назвало провокацией ложное сообщение о перегруппировке войск у Днепра

Фото: МО РФ

Распространение недостоверной информации о переброске войск «Днепр» на «более выгодные позиции к востоку от Днепра» от имени пресс-службы Минобороны РФ являлось провокацией, сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство. Ранее РИА Новости и ТАСС аннулировали сообщения о перегруппировке войск.

Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, — сообщили в Минобороны РФ.

13 ноября РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ разместили сообщения, в которых говорилось, что командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Через несколько минут информационные агентства выпустили опровержения, сообщив, что сообщения аннулированы и были опубликованы ошибочно.

11 ноября врио командира третьей мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал о тяжелом бою на левом берегу Днепра, в котором российские военные пленили 11 украинских морпехов. По словам старшего лейтенанта ВС РФ, в ходе боя семь морпехов ВСУ были взяты в плен, еще четверо сдались сами, когда у них закончились боеприпасы.