РИА Новости: группировку «Днепр» перебросят на более выгодные позиции

Фото: МО РФ

Командование группировки российских войск «Днепр» приняло решение о перегруппировке на более выгодные позиции, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным агентства, войска перебросят на позиции к востоку от Днепра.

После перегруппировки «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, — говорилось в сообщении РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

Позже РИА Новости опубликовало заявление о том, что сообщение о перегруппировке войск «Днепр» аннулировано. Аналогичное опровержение выпустил ТАСС, извинившись за «ошибочно выпущенную новость».

Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10:50 с заголовком «Группировку войск „Днепр“ перебросят на более выгодные позиции», аннулировано, — заявили в РИА Новости.

Ранее врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов сообщил в опубликованном Минобороны РФ интервью, что опытные бойцы ВСУ при взятии в плен в ходе боев на левобережье заявили, что являются мобилизованными. По словам Арсаланова, по обмундированию и вооружению украинских военных было видно, что они подготовлены к занятию каких-либо позиций.

10 ноября Минобороны РФ сообщало о взятии в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. Бойцов 36-й бригады ВСУ пленили военнослужащие подразделения под командованием старшего лейтенанта Арсаланова, отмечало ведомство.