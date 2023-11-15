Российские штурмовики зачистили пункт ВСУ и получили натовские трофеи Гагин: ВС России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие зачистили один из самых крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, ВС России забрали в качестве трофея примерно десяток единиц оружия НАТО.

Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник. На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатометы, патроны, гранаты. Все «натовского» производства, — уточнил Гагин.

Также в пункте ВСУ было найдено советское вооружение. Гагин добавил, что во время зачистки украинская армия потеряла около 20 человек.

Ранее советник главы ДНР сказал, что украинские войска за двое суток потеряли около 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. Он отметил, что российским военным удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.

При этом, по информации Гагина, число военных ВСУ на линии фронта в районе Донецка сократилось в последнее время втрое. По его словам, это связано это с тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут со своих позиций. Гагин подчеркнул, что сейчас украинское командование оставляет на позициях первой линии обороны в регионе «символическое» число бойцов.