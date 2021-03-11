Родители оценили новые правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

https://static.news.ru/photo/4fb78908-8252-11eb-85a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с NEWS.ru оценила указ президента России Владимира Путина о ранжировании выплаты на детей от трёх до семи лет.

Много лет мы от родительской ассоциации говорим о необходимости адресности социальной помощи. Потому что уравниловка, которая осталась со времён СССР, это, во-первых, «с миру по нитке», во-вторых — никому толком ничего не достаётся. Последнее время выплаты росли и становились не такими позорными, как в советские годы, последние 30 лет они мало чем помогали семье. И конечно, нужна была реформа с условием того, что нужно исходить от материального положения семьи, — рассказывает Леткова.

Председатель родительских комитетов уверяет, что если в семье не хватает денег до реального прожиточного минимума, то государство должно ей помогать.

Очень приятно, что эта позиция воспринята. Конечно, это поможет многим семьям, по крайней мере даст гарантию, что если у тебя по каким-то причинам не получается прожить с детьми на том минимальном уровне, который в этом регионе, то государство тебя поддержит, — уверяет эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей.