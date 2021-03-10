Путин подписал указ о привязке выплат на детей к доходам семьи

https://static.news.ru/photo/f4a7071e-81c5-11eb-ab57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума для детей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, — говорится в тексте указа.

Если доход семьи с учётом выплаты в 75% от величины прожиточного минимума для детей всё ещё не превышает размер прожиточного минимума на душу населения, то сумма выплаты составит 100% от прожиточного минимума для детей.

В Минтруде ранее рассказали, что кабмин в ближайшее время утвердит правила предоставления выплаты на детей от трёх до семи лет для малообеспеченных семей. В ведомстве отметили, что если прежде всем семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума на душу населения, пособие всегда выплачивалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то впредь помощь будет оказываться «более адресно».

Как писал NEWS.ru, в России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах. Как полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, такое решение полностью отвечает нормам российской Конституции и законодательства в целом.