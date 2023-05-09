Речь Путина на параде Победы 9 мая: что он сказал про Украину, Запад, СВО Президент России Владимир Путин выступил на Красной площади в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

В Москве на Красной площади завершился парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. С речью выступил президент России Владимир Путин. NEWS.ru собрал главные заявления российского лидера.

Про значение Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства призвал помнить о подвигах отцов, дедов и прадедов, которые ценой мужества и больших жертв спасли страну от нацизма.

«С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество ценой неизмеримого мужества и огромных жертв, спасли человечество от нацизма», — сказал Путин во время выступления на параде Победы.

Про политику Запада и идеологию превосходства

Путин сказал, что для России нет недружественных, враждебных народов как на Западе, так и на Востоке. При этом президент заявил, что на сегодняшний момент цивилизация находится на решающем, переломном рубеже, против РФ вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

Глава государства отметил, что Запад провоцирует конфликты, уничтожает традиционные ценности и пытается диктовать свои правила.

«Но мы победим терроризм, защитим жителей Донбасса. Как и абсолютное большинство на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм», — заявил глава государства.

Про борьбу с нацизмом

Путин добавил, на Западе сейчас уничтожают мемориалы и создают культ нацизма.

«Сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения — это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира, их цель — добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», — сказал Путин во время парада Победы.

Про власть на Украине

Владимир Путин назвал нынешнюю украинскую власть преступной, добавив, что Киев стал «заложником государственного переворота» и «разменной монетой в руках Запада».

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», — подчеркнул Путин.

Что сказал Путин 9 мая про СВО

Путин поприветствовал на параде Победы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что «вся страна сплотилась» для поддержки участников СВО. Президент подчеркнул, что Россия гордится своими героями.

«Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг — сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас», — заявил Путин.

Кто из лидеров СНГ приехал на парад

В Москву на парад Победы приехали лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин поприветствовал глав СНГ в ходе выступления.

«Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом, — заявил Путин.

Президент завершил свою речь на параде Победы в Москве словами о величии единства РФ. По словам российского лидера, «нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине».

«За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу, ура!» — сказал Путин.