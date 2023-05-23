Раскрыты особенности российского «Упыря» Полковник Кнутов рассказал о высокой маневренности российского дрона «Упырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенностью дрона «Упырь» является его высокая маневренность, так как он управляется по принципу наведения FPV, то есть «вид от первого лица», пояснил полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что для управления беспилотником нужны очки виртуальной реальности и сенсоры, которые надеваются на руку как перчатки. Благодаря этому человек все видит, как если бы он находился внутри дрона.

За счет этого осуществляется очень высокая маневренность: дрон может влететь даже в форточку. Сбить такой дрон очень сложно. Такой дрон в состоянии с высокой точностью уничтожать объекты и поражать цели там, где их не может достать артиллерия, — рассказал эксперт.

По словам Кнутова, при использовании беспилотника главной трудностью является небольшая дальность его действия и короткое время полета. Эксперт пояснил, что это связано с использованием мощного канала телевизионной связи с высоким разрешением, из-за чего расходуется много энергии.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что поражение ракетой «Кинжал» зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине еще раз показывает преимущество гиперзвука. По его словам, ракетный комплекс неуязвим для таких ЗРК.