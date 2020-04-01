Путин: нынешняя ситуация с ценами на нефть стала серьёзным вызовом для РФ

https://static.news.ru/photo/1f96da98-743a-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин расценивает сегодняшнюю ситуацию на нефтяных рынках, как серьёзный вызов для страны. Стенограмма с заявлением главы страны опубликована на сайте Кремля.

Действительно, это очень серьезный вызов для нашей экономики, — подчеркнул Путин.

При этом президент заверил, что у России есть необходимый опыт, чтобы справиться с возникшей ситуацией.

Обвал нефтяных рынков произошёл 9 марта, когда котировки опустились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов.

Как писал NEWS.ru, в среду Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Об этом сообщила национальная нефтяная компания Saudi Aramco без указания, на какие рынки и когда был отправлен груз.