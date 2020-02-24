https://static.news.ru/photo/80ec5f10-5708-11ea-aa51-fa163e074e61_660.jpg Юри Ратас Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эстония должна поблагодарить Великобританию, Данию, Польшу, Францию и США за военное присутствие в Прибалтике, заявил премьер-министр Юри Ратас.

Политик считает, что Эстония обезопасила свои границы благодаря Евросоюзу и НАТО. Поэтому гражданам страны следует «замечать заботу друзей», не принимая её как должное, а правительству — сосредоточиться на поддержании отношений с союзниками.

Эстония — небольшая страна, и поэтому у нас никогда не может быть слишком много друзей, — цитирует Ратаса ТАСС.

По мнению премьер-министра, в условиях обеспеченной нацбезопасности нужно уделить больше внимания будничным кризисам, связанным с изменениями климата и погоды. Он уточнил, что в 2019 году 65 тысяч эстонцев пострадали от отключений электричества во время штормов.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с Россией нужно пересмотреть по мирному договору 1920 года в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР.

Президент республики Кирсти Кальюлайд осудила высказывание главы МИДа, подчеркнув, что Эстонии нужно смириться с тем, что послевоенные границы в Европе не пересматриваются.