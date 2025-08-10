Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя Правнук Сталина заявил, что против захоронения прадеда на родовом кладбище

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против перезахоронения останков своего прадеда. В разговоре с РИА Новости он сказал, что ему бы не хотелось, чтобы останки его родственника переносились на родовое кладбище.

Не хотел бы, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Вологодской области арбитражный суд удовлетворил требование прокуратуры о демонтаже памятника Иосифу Сталину, установленного в музее «Вологодская ссылка». Согласно решению суда, монумент должен быть возвращен предпринимателю из Подмосковья Екатерине Ложеницыной, которая занималась его созданием и установкой. Также суд обязал Ложеницыну вернуть в областной бюджет 10,5 млн рублей.

До этого в подмосковном комплексе «Снегири» проходил XIX съезд КПРФ, участники которого приняли резолюцию о пересмотре оценки доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». В документе доклад, представленный на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года, назван ошибочным и политически ангажированным. В резолюции подчеркивается, что такое решение принято для исправления исторической несправедливости в отношении Иосифа Сталина.