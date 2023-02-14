Появилось видео семичасового полета Ту-95МС над Беринговым морем

Фото: Министерство обороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Роскосмос провел трансляцию старта ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» с космодрома Байконур. Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, а также оборудование для космических исследований.

Кроме того, в России разработали транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние, превышающее 600 км.