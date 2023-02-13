Впервые опубликованы кадры повреждений на космическом корабле «Союз МС-22» Роскосмос: судя по фотоснимкам, причиной аварии на «Союзе МС-22» стало внешнее воздействие

Фото: NASA

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов впервые показал кадры российского космического корабля с повреждениями, которые стали причиной разгерметизации. Полученные специалистами материалы свидетельствуют о том, что авария на корабле «Союз МС-22» произошла из-за внешнего воздействия.

Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег. Четко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности. Наличие этого отверстия позволяет полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования, — заявил Борисов в ролике, распространенном пресс-службой Роскосмоса.

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В случае с нештатной ситуацией на корабле «Прогресс-21» тоже возможно воздействия метеорита, отметил Юрий Борисов. По его словам, экипажу ничего не угрожает. В госкорпорации принято решение отложить запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме на март 2023 года.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA помогают Роскосмосу установить причины утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21» на МКС. Других проблем на станции не найдено.

11 февраля Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил представитель центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.