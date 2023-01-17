«Белые лебеди» выполнили 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

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Ту-160 («Белый лебедь»)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») выполнили плановый десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более десяти часов. <...> Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, летчики дальней авиации ВС РФ выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, Тихим океаном.

Российский самолет Ту-160 является самым тяжелым, мощным и скоростным сверхзвуковым бомбардировщиком в мире. Главным конструктором воздушного судна стал советский инженер Валентин Близнюк.

7 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейского 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку, оснащенному самолетами Ту-160 и Ту-95МС. Он был сформирован в годы Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в 2020 году отметил 80-летний юбилей. В настоящее время дислоцируется на авиабазе ВКС России у города Энгельса Саратовской области.