Появилось фото уничтоженной в ходе спецоперации бронемашины НАТО Опубликовано фото еще одного уничтоженного на Запорожском направлении Bradley

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили еще один БМП Bradley ВСУ, переданный Киеву странами Запада. Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал кадры выведенной из строя бронемашины производства США. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В начале сентября российские войска ночью уничтожили украинскую БМП Bradley на Запорожском направлении. При ударе по боевой машине ВСУ от нее отлетела башня. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что переданные Украине танки Leopard являются «металлоломом». По его словам, такой старой техникой надо уметь пользоваться. В противном случае она не принесет украинской армии никакой пользы.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что бойцы Центрального военного округа за несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта уничтожили при помощи ЗРК «Тор-М1» более 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Там отметили, что для обнаружения малогабаритных разведывательных и разведывательно-ударных дронов россияне используют радиолокационное оборудование.