Опубликованы кадры возвращения российских военнопленных

Фото: t.me/saraliev

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видеокадры с российскими бойцами, освобожденными 16 февраля из украинского плена. Из плена вернулся 101 военнослужащий российской армии. Российская сторона передала Украине также 101 бойца.

Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев. Они сражались за Родину. И этим все сказано, — написал Саралиев в посте под видеозаписью.

31 декабря прошлого года на родину из украинского плена были возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных, так как это нарушает положения Женевской конвенции 1949 года.

Документ запрещает применение пыток, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Основанием для обращения в ООН стали кадры издевательств над российскими военнопленными, полученные уполномоченным от их родственников.