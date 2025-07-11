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11 июля 2025 в 13:11

Песков заявил о продолжении обмена пленными с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными и передаче тел погибших военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о текущем статусе достигнутых ранее на переговорах между сторонами договоренностей, не раскрывая подробностей, передает ТАСС.

Он [процесс] продолжается, эта работа идет, — заключил представитель Кремля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет объявлена после достижения соответствующих договоренностей между сторонами. Она пообещала своевременно проинформировать о новых переговорных инициативах.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией возможен только после завершения процесса обмена телами погибших. Он также назвал любые новые дипломатические контакты до этого момента преждевременными.

До этого экс-премьер РФ Сергей Степашин предположил, что будущее российско-украинских отношений зависит от того, с кем Москва станет вести диалог. Политик отметил возможность быстрой нормализации отношений, как это произошло между СССР и Германией после ВОВ.

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