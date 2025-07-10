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10 июля 2025 в 20:56

Зеленский объяснил, почему затягивает с новым этапом переговоров

Зеленский: переговоров с Россией не будет, пока не завершится обмен телами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующего раунда переговоров Москвы и Киева не будет до тех пор, пока не завершится процесс обмена телами, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», до этого момента новый дипломатический контакт с Россией будет преждевременным.

Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле, — заявил украинский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова отдать Украине тела еще трех тысяч погибших в зоне СВО военных. Глава государства уточнил, что РФ уже отдала свыше шести тысяч тел военных.

До этого глава российской переговорной делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что распространяемые Киевом в европейских СМИ фейки вокруг обмена телами погибших можно сравнить с пропагандой Йозефа Геббельса. Он напомнил о методах нацистского министра пропаганды, когда при эксгумации останков польских солдат подменялись документы, а СССР обвиняли в массовых расстрелах.

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