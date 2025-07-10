Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Министр поздравил военнослужащих, пожелал дальнейших успехов и поблагодарил за образцовое выполнение задач.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Гудков погиб в Курской области. Он был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил награду «Защитник Курской области» школьнику Сергею Щеглову. Мальчик нашел и спрятал боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь во временной оккупации в селе Казачья Локня.