Экс-премьер России объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу Степашин: Украина не интересна Евросоюзу из-за долгов и потери суверенитета

Украина не представляет интереса для Евросоюза из-за огромных долгов и потери суверенитета, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, страна находится под внешним управлением, что делает ее непривлекательной для европейских структур.

Если в Евросоюз захотят, ради бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. [Украина] — должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно, — сказал Степашин.

Степашин подчеркнул, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО и будет добиваться ограничения численности украинской армии. По мнению экс-премьера, Киев должен учитывать интересы Москвы в вопросах безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для европейских лидеров рано или поздно наступит «горький момент», когда они будут вынуждены признать поражение в украинском конфликте. Он подчеркнул, что подавляющее большинство лидеров ЕС все это время придерживалось ошибочной стратегии. Кроме того, он указал, что Россия как ядерная держава не может потерпеть поражение в этом противостоянии.