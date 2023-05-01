Последний гвоздь в крышку гроба: как над Берлином появилось Знамя Победы 1 мая 1945 года бойцы 150-й стрелковой дивизии вывесили красный флаг над Рейхстагом

Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941-1945 года. Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Берлинская наступательная операция считается крупнейшим сражением Второй мировой войны. С обеих сторон в нём участвовало более трёх миллионов человек. Ожесточенные бои в столице нацистского рейха шли 12 дней. Финальной точкой операции стала установка Знамени Победы над зданием Рейхстага, немецкого парламента. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Как планировался штурм Берлина

Впервые о необходимости разработки операции по взятию Берлина в советской ставке заговорили в феврале 1945 года. Выяснилось, что на севере РККА угрожала восточно-померанская группировка вермахта. Пока её уничтожали, прошла зима, и к планированию операции вернулись 27 марта 1945 года.

О том, что советская сторона что-то замышляет и будет форсировать Одер с Кюстринского плацдарма, немецкое командование догадывалось давно. За зиму и начало весны на Берлинском направлении была создана эшелонированная оборона. Особенный упор делался на Зееловские высоты. Командующий немецкими войсками на направлении главного советского удара генерал Готхард Хейнрици начал заранее отводить войска во второй эшелон обороны.

Фото: CC BY-SA 3.0 de/Bundesarchiv/wikipedia Генерал-фельдмаршал фон Клюге на оперативном совещании с генерал-полковником Хейнрици, главнокомандующим армией. П. К. Бергманн

Таким образом, когда 14 апреля 1945 года РККА начала разведку боем местоположения нацистских соединений, далеко не все из них были вскрыты. Наступление на Берлин 16 апреля 1-й Белорусский фронт начал массивной артподготовкой. Первый эшелон немецкой обороны был весь перепахан. Его советские войска прошли с ходу и тут же упёрлись в основные оборонительные порядки Хейнрици на Зееловских высотах.

Заваливали ли обороняющиеся Берлин трупами

Считается, что на этом участке фронта была сумасшедшая мясорубка. В реальности уже на второй день наступления Хейнрици затребовал у нацистской ставки отступления, чтобы не оказаться в окружении. Или, что ещё хуже, чтобы обороняющихся не перемололи прямо на месте.

За первые два дня советская артиллерия выпустила 904 тысячи снарядов. Уже к 18 апреля фронт нацистской обороны на Зееловских высотах был прорван. В образовавшиеся разрывы были введены танки 1-го Белорусского фронта, которым командовал Георгий Жуков. Это сильно облегчило продвижение, но была проблема — вся местность до Берлина представляла собой каналы, города и предместья, озера и невероятный массив инженерной инфраструктуры, которую нацистская ставка превратила в оборонительные рубежи.

Тем не менее скорость продвижения РККА была очень высокой. Уже 21 апреля передовые части 1-го Белорусского фронта начали сражение на улицах берлинских предместий. С 14 апреля скорость наступления советских войск по глубоко эшелонированной территории противника составляла до 19 километров в день. А у наступающих с юга соединений 1-го Украинского фронта, 3-й и 4-й гвардейских танковых армий — по 35–50 километров в сутки. 21 апреля передовые части этого фронта также ворвались в Берлин.

Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости Советские танки на улицах Берлина, март 1945 г.

Стоит отметить, что с севера и юга наступлению помогали 2-й Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского и 1-й Украинский под командованием Ивана Конева. Последний должен был помочь 1-му Белорусскому фронту, если бы его наступление застопорилось. Рокоссовскому же была поставлена задача уничтожить группировки к северу от Берлина, чтобы они не могли нанести фланговый удар по войскам, которые атаковали столицу рейха. До сих пор идут споры, почему советская Ставка спланировала операцию, в которой основной удар наносился одним фронтом, а не тремя.

Как брали Рейхстаг

25 апреля было сомкнуто внешнее кольцо окружения вокруг Берлина. Начался штурм нацистской столицы. Со стороны РККА в нём участвовали 464 тысячи человек против примерно 200 тысяч и неизвестного числа фолькштурмовцев.

Бои на улицах велись очень тяжёлые. Танки и самоходные орудия часто горели благодаря грамотным действиям оборонявшихся, которые активно применяли против советских машин гранатомёты «Панцершреки» и «Фаустпатроны».

«Мы двинулись вперёд по улице, без прикрытия, и тут сбоку из окна по нам выпустили „фаустпатрон“, который прошил броню и взорвался внутри башни. Я был ранен осколками в ногу и получил контузию. <...> Из-под огня меня вытащила девушка-санинструктор. Она меня перевязала, тут подошёл танк, меня положили на броню, танк дал задний ход и доставил меня к грузовику, на который собирали раненых и отвозили их в санбат», — вспоминал об особенностях танковых боёв на улицах Берлина советский танкист Аркадий Вестерман.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости Бой за Рейхстаг, 1945 год

Поэтому первое наступление на Рейхстаг, которое было запланировано уже 27 апреля с помощью 1-й гвардейской танковой армии, застопорилось. И основную часть боёв вынесла на себе 150-я стрелковая дивизия. Она входила в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которая 28 апреля ближе всех подобралась к Рейхстагу.

Как защищался последний оплот нацистской Германии

Две дивизии из состава 79-го стрелкового корпуса, 150-я и 171-я, начали форсировать реку Шпрее 28 апреля. Весь день ушел на то, чтобы подавить артбатареи и огневые точки противника, прикрывавшие места возможных переправ. Наконец, 29 апреля передовые батальоны дивизий переправились на другой берег и немедленно увязли в ожесточенных боях за правительственный квартал. Целый день ушел на то, чтобы захватить здания нацистского МВД и швейцарского посольства. Советским войскам приходилось бить из артиллерии прямой наводкой, иначе уничтожить огневые точки в тщательно укреплённых зданиях не получалось.

Наконец, 30 апреля части 150-й дивизии, в первую очередь 674-й полк, который и сделает основную часть работы по зачистке и захвату Рейхстага, вышли к своей непосредственной цели. Первая попытка штурма — и полный провал. Рейхстаг защищал 5-тысячный гарнизон, обороняли несколько батарей тяжёлых орудий и танковые части.

Рецепт по выкуриванию «коричневых птичек» был давно опробован — артудары прямой наводкой по зданию. Для этого задействовали все имеющиеся стволы, включая даже часть корпусной артиллерии. Часть орудий затащили на верхние этажи здания МВД, чтобы было удобнее бить по Рейхстагу. Только на прямую наводку советские части поставили 89 стволов. Для обстрела также привлекли имеющиеся силы одной танковой бригады и двух танковых полков. Второй штурм начался только после 30-минутной артподготовки.

В это время части 207-й дивизии подавили все огневые точки Кролль-оперы, расположенной в том же квартале. Тем самым гарнизон Рейхстага остался де-факто один на один со штурмующими советскими войсками. Помощь было ждать неоткуда, а передовые части 150-й дивизии под прикрытием артогня уже оказались на пороге здания.

Кто и как поднимал Знамя Победы

30 апреля в 14:25 лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг. Это был первый советский флаг на здании Рейхстага, но за этот день не последний. Вечером 30 апреля советская штурмовая группа во главе со старшими сержантами Михаилом Мининым, Гази Загитовым и Александром Лисименко поднялась на чердак здания. Бойцы вышли на крышу и воткнули красное знамя в корону богини Победы, установленной над парадным фронтоном.

Фото: Зенин А./Фотохроника ТАСС Германия. Берлин. 30 апреля 1945 г. Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов водружают красное знамя над поверженным Рейхстагом

К исходу дня гарнизон Рейхстага был выбит с верхних этажей и переместился на нижние и в подвальные помещения. Ранним утром 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария при поддержке Ильи Съянова водрузили Знамя Победы над зданием.

Это было одно из знамен, которое штаб фронта передал частям, участвующим в штурме Рейхстага. Это был символический жест — СССР таким образом забивал последний гвоздь в крышку гроба нацистского государства. Фотография с советским флагом над Рейхстагом стала настолько же знаковой для Второй мировой войны в Европе, как и кадр с установкой американского флага над островом Ивадзима в Тихом океане.

Между тем бои за Рейхстаг продолжились и 1 мая. Гарнизон здания капитулировал только вечером. Наконец, в ночь на 2 мая нацистская Германия запросила у советского командования прекращения огня и начала переговоров о капитуляции. Генерал Гельмут Вейдлинг, командовавший обороной, сдался войскам 1-го Белорусского фронта в 6 утра 2 мая. А уже через час он подпишет капитуляцию, и приказ об этом будет доведён до берлинского гарнизона. Последние бои в городе шли 7 мая, окончательно прекратившись после безоговорочной германской капитуляции 9 мая.