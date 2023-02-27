Кто спалил Рейхстаг? Зачем ФРГ эксгумировала труп поджигателя 90 лет спустя 27 февраля 1933 года в Берлине сгорел парламент. Поджог был на руку Гитлеру и открыл путь диктатуре нацистов, но его тайна не разгадана до сих пор

Фото: wikipedia

Пожар в Рейхстаге, 27 февраля 1933 года

В Германии вспоминают 90-летие «самого зловещего пожара в европейской и мировой истории» — печально известного поджога Рейхстага 27 февраля 1933 года. Он окончательно развязал руки Гитлеру, который обвинил в заговоре коммунистов. На Германию в считаные дни обрушилась волна террора. В пламени сгорел зал пленарных заседаний немецкого парламента, а вместе с ним — остатки демократических свобод рейха. Стрелочником был назначен полуслепой 24-летний каменщик из Голландии Маринус ван дер Люббе. Он был схвачен на месте и затем приговорен к смерти. Зачем спустя почти век немцы решили эксгумировать останки его обезглавленного тела — в материале NEWS.ru.

Как догорал Рейхстаг

«Пламя взметнулось под самый купол», — описывал небывалое зрелище ночного Берлина Эмиль Пухле, главный брандмейстер столицы, который вместе со всей пожарной частью Берлина тщетно пытался погасить море огня. Парламент, загоревшийся около девяти вечера, стоял почти пустым, ибо за месяц до этого был распущен по указу рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга.

Когда пламя охватило парламент Германии вечером 27 февраля, за шесть дней до общенациональных выборов, это был политический подарок Адольфу Гитлеру, недавно назначенному канцлером. Поджог Рейхстага «внутренним врагом» обеспечил его переизбрание и дал ему предлог захватить диктаторские полномочия, которых он так жаждал, — признают немецкие историки.

Вот как показаны те события глазами начинающего юриста Верховного апелляционного суда Пруссии Раймунда Претцеля. Впоследствии он эмигрирует из рейха и под псевдонимом Себастьян Хафнер напишет знаменитые мемуары «История одного немца». «Мало какие из современных исторических событий я „проспал“, проворонил столь основательно», — признавался молодой человек. Тот злополучный вечер он безмятежно провел в берлинском пригороде — в гостях у своего друга и коллеги.

Покуда мы болтали глупости о политике и попивали мозельвейн, Рейхстаг уже горел... Мы еще ничего не знали. Радио у нас было выключено. В полночь мы, засыпая, ехали домой в последних автобусах. В это время штурмовики уже вытаскивали из постелей своих жертв, первый улов для первых концлагерей: левых депутатов, левых литераторов, неугодных нацистам врачей, чиновников, адвокатов, — вспоминал Хафнер.

При этом на следующий день после пожара берлинские улицы «выглядели такими же, как и прежде, — работали кинотеатры, заседали суды». Люди, «немного напуганные, немного растерянные, сидели дома, пытались разобраться в событиях».

Фото: wikipedia Горящий Рейхстаг поразил жителей Берлина. Большинство поверили в версию о заговоре коммунистов

Поджигателя взяли с поличным

Виновного не пришлось долго искать. Студент-теолог, случайно проходивший мимо после библиотечных штудий, увидел сквозь горящие занавески депутатских кабинетов зловещую фигуру. Он среди первых свидетелей сообщил о ЧП полицейским, которые ворвались в пылающее здание парламента и схватили 24-летнего парня, коммуниста Маринуса ван Люббе. Безработный иностранец не отрицал, что поджег Рейхстаг из ненависти к режиму нацистов.

В горящем здании был обнаружен несчастный ван дер Люббе, предусмотрительно снабженный выгодными для нацистского следствия бумагами, а перед порталом горящего парламента освещенный заревом пожара Гитлер орал: «Если это сделали коммунисты, в чем я ни минуты не сомневаюсь, то да помилует их Бог, я их не помилую никогда!» — пишет Хафнер.

Суд, длившийся целых три месяца, доказал, что ван дер Люббе использовал угольные зажигалки, купленные на Мюллерштрассе в берлинском районе Веддинг. До этого фанатик-одиночка пытался спалить еще три госучреждения. Гитлер получил беспроигрышный козырь, которым воспользовался немедленно. Он объявил о существовании «коммунистического заговора». Уже на следующий день в Германии был подписан указ, который запретил левые газеты и отменил свободу личного мнения, тайну переписки и телефонных переговоров, а также наделил полицию неограниченными полномочиями.

Самое интересное в поджоге Рейхстага было то, что в вину коммунистов поверили, в сущности, все... У каждого отняли часть гарантированных конституцией личных свобод и гражданского достоинства только потому, что кто-то поджег Рейхстаг, — и чуть ли не каждый воспринял это прямо-таки с овечьей покорностью, словно иного и быть не могло. Если коммунисты подожгли Рейхстаг, значит, правительство правильно сделало, что крепко их прижало... Никто не находил ничего особенного в том, что теперь его телефонные разговоры будут прослушиваться, письма — вскрываться, а письменный стол может стать объектом обыска, — с горечью констатировал Хафнер.

Зачем эксгумировать останки?

Несчастный Маринус ван дер Люббе был казнен в 1934 году, его обезглавленное ножом тело бросили в безымянную могилу на Южном кладбище Лейпцига. Все материалы по этому делу давно рассекречены и десятки лет лежат в открытом доступе в Федеральном архиве Германии. «Следственные документы подтверждают, что все показания ван дер Люббе о признании вины были подкреплены независимыми свидетелями и косвенными уликами», — отмечает Die Welt.

Хотя нацисты действительно использовали поджог Рейхстага в своих целях, формально они не были причастны к этой провокации — такова официальная версия, которой большинство историков продолжают придерживаться даже 90 лет спустя. Однако теперь она может пошатнуться. Что, если нацисты все же использовали наивного голландца в своей хитроумной игре? В игру вступили судмедэксперты, которые проведут свое «следствие по телу» — оно послужит подспорьем историкам.

Как выяснил журнал Der Spiegel, эксгумацией останков руководит мемориальное общество Пауля Бенндорфа, которое занимается сохранением лейпцигских захоронений. Врач Карстен Бабиан засвидетельствовал извлечение из могилы тела «с отделенным шейным позвонком». Практически нет сомнений, что оно принадлежит казненному голландцу. Теперь на могиле можно будет установить именную табличку.

Фото: wikipedia Тюремная фотография поджигателя, 24-летнего Маринуса ван дер Люббе

Нацисты использовали «сыворотку правды»?

Впереди самое захватывающее — токсикологическая экспертиза. Её проводит Университетская клиника Лейпцига. Ученые надеются отыскать в останках следы скополамина — природного алкалоида, который известен в народе как «сыворотка правды». Не исключено, что нацисты накачивали коммуниста наркотиком, чтобы тот взял всю вину на себя и не выдал сообщников среди нацистов. К откровенным пыткам прибегать, очевидно, тогда еще опасались. В пользу этой версии говорит «подозрительно апатичное поведение подсудимого на протяжении всего процесса». Тем более что ван дер Люббе обычно отличался взрывным характером и «неуравновешенной психикой».

Как молодой человек со слабым зрением, почти слепой (он стал инвалидом из-за производственной травмы — попадания в глаз цемента на стройке. — NEWS.ru), без доступа к внутренней планировке Рейхстага, имевший в своем распоряжении всего пару угольных зажигалок, умудрился превратить весь зал пленарных заседаний в тлеющие руины? — задается вопросом The Guardian со ссылкой на критиков официальной версии.

Еще десять лет назад американский историк Бенджамин Картер Хетт обнаружил в архивах, относящихся к процессу 1933 года, заключение судебного химика. Тот утверждал, что пожар Рейхстага «был тщательно спланированным поджогом с использованием жидкого катализатора».

Ван дер Люббе никак не мог спалить зал пленарных заседаний в течение 15–20 минут, имевшихся в его распоряжении. Ему понадобился бы углеродный ускоритель, — заявил профессор Хетт газете The Guardian.

По версии эксперта, пожар был устроен отрядом людей из нацистского военизированного крыла Sturmabteilubg (SA), которое в 1933 году еще не находилось под контролем политического руководства. Пока неясно, как штурмовикам удалось склонить коммуниста-фанатика на свою сторону. Однако известно, что ван дер Люббе некоторое время вращался в национал-социалистических кругах Германии и даже водил тесную дружбу с начальником штаба SA Эрнстом Рёмом. Возможно, разгадка кроется именно тут.

Фото: wikipedia Окно, через которое, как считается, ван дер Люббе проник в здание парламента

Амнистирован спустя столетие

Если наша версия подтвердится, то вся история, которую мы знали прежде, будет полностью переписана, — предвкушает сенсацию руководитель проекта Отто Пауль.

Между тем посмертная судьба Маринуса ван дер Люббе парадоксальна. Оказывается, он был полностью реабилитирован лишь в 2008 году — этого с трудом добились его потомки. А ведь еще в 1998 году в ФРГ был принят закон, который снимает всякую вину с людей, осужденных по нацистским законам, «попирающим базовые принципы правосудия».

В 1967 году берлинский суд зачем-то посмертно заменил приговор покойному абсурдным восьмилетним тюремным сроком. В 1980-м тот же суд отменил свой же вердикт, однако его оспорил Федеральный суд ФРГ, и ван дер Люббе снова оказался виновен в глазах немецкой юстиции.

Но независимо от того, действовал он в одиночку или был пешкой в руках нацистов, главное остается неизменным.