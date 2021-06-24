Смотр победителей: фото легендарного парада на Красной площади в 1945 году

24 июня 1945 года прошёл Парад Победы на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. Специально для парада из Берлина доставили Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. Традиция вывода на Красную площадь военной техники началась уже с первого парада. Тогда в шествии приняли участие грузовики, командирские внедорожники, танки, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Также в торжественных колоннах прошли пехотинцы и конница. На этом параде провели знаменитую церемонию повержения вражеских знамён и штандартов. В советские годы парад проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно. Исторические кадры — в галерее NEWS.ru.
Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков во время Парада Победы
Халдей Евгений/ТАСС
Участники парада бросают к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие знамёна
stat.mil.ru
Воины 2-го Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
stat.mil.ru
Советские солдаты с опущенными немецкими знамёнами
stat.mil.ru
Парад военной техники
stat.mil.ru
Иосиф Сталин на трибуне мавзолея
mil/vk.com
Парадный расчёт РСЗО БМ-31-12 на параде
mil.ru
24 июня 1945 года прошёл Парад Победы на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне
mil.ru
mil.ru
Сводный полк 1-го Украинского фронта
mil.ru
24 июня 1945 года прошёл Парад Победы на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне
mil.ru