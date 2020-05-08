Мир

Facebook объяснил удаление фотографий Знамени Победы ошибкой алгоритма

21:54, 09 мая 2020 13
Фото: Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Социальная сеть Facebook прокомментировала массовое удаление фотографий водружённого над Рейхстагом советского флага — Знамени Победы. В компании случившееся 9 мая объяснили технической ошибкой.

Автоматизированный инструмент блокировал изображение, цитирует РИА Новости заявление компании.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала праздничное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию.

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился поздравлением Белого дома, отметив, что «Гитлера мы сокрушили прежде всего, а потом уже они».

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