Facebook объяснил удаление фотографий Знамени Победы ошибкой алгоритма

Социальная сеть Facebook прокомментировала массовое удаление фотографий водружённого над Рейхстагом советского флага — Знамени Победы. В компании случившееся 9 мая объяснили технической ошибкой.
Автоматизированный инструмент блокировал изображение,
Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала праздничное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию.
Российский сенатор Алексей Пушков возмутился поздравлением Белого дома, отметив, что «Гитлера мы сокрушили прежде всего, а потом уже они».
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