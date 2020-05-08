Facebook объяснил удаление фотографий Знамени Победы ошибкой алгоритма

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал публикацию американского Белого дома в Twitter, в которой сказано, что США и Великобритания 8 мая 1945 года победили нацизм.

В Белом доме решили, что Капитан Америка, Человек-Паук и Супермен водрузили знамя над Рейхстагом, — саркастически заметил Рогозин в своём микроблоге. Глава Роскосмоса также иронично сослался на учёных, которые установили,...