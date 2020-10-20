Скончался Герой СССР, прорвавшийся на танке к Рейхстагу

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В Самаре на 96-м году жизни умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который 1 мая 1945 года прорвался на танке к зданию Рейхстага. Ветеран скончался из-за обострения хронических заболеваний.

Самарскую область, всю Россию постигла тяжёлая утрата: ушёл из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

Соболезнования в связи с кончиной Чудайкина также выразило командование Центрального военного округа и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии, а также губернатор области Дмитрий Азаров. По словам губернатора, он был лично знаком с легендарным героем, поэтому для него уход — огромная личная утрата.

Владимир Чудайкин был последним живым Героем СССР 3-й ударной армии, чьи бойцы водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Его танк в составе штурмовой группы 1 мая 1945 года прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение старшина остался в строю и продолжил огневую поддержку пехоты.

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