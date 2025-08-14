Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:08

Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»

Марков: украинский комплекс «Сапсан» представляет собой немецкие ракеты

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», который разрабатывает Украина, фактически представляет собой немецкие ракеты, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, они способны наносить удар на расстоянии 500–700 км, в зависимости от модификации.

Ракета «Сапсан» несет 480 кг взрывчатки, и по плану [президента Украины Владимира] Зеленского ракеты должны были обрушить море огня на Москву. Ракеты «Сапсан» — это фактически немецкие ракеты. Их производила на территории Украины Германия, — написал Марков.

Политолог отметил, что российский удар по сети производства этого комплекса имеет гораздо больший эффект, чем «распиаренная операция „Паутина“ СБУ». Тогда дроны с фур на территории РФ нанесли удары по российским аэродромам стратегической авиации, напомнил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что заявленная дальность ракеты «Сапсан» составляет до 700 км, что дает ей возможность долететь до Москвы и других ключевых городов России. Он связал эти планы с «больными амбициями» Зеленского. По его словам, ОТРК «Сапсан» по своим характеристикам напоминает российский «Искандер».

Россия
Сергей Марков
Украина
ракеты
вооружения
