Песков сообщил о выздоровлении болевшего коронавирусом Максима Орешкина

https://static.news.ru/photo/2831dd6a-81b3-11eb-a8fb-96000091f725_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Максим Орешкин вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Да. Поправился, — цитирует Пескова РИА Новости.

В среду, 10 марта, Орешкин принял участие в совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Общение прошло в формате видеосвязи.

О недуге помощника главы государства стало известно в минувшие выходные. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, пожелав заболевшему здоровья. Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что Орешкин не контактировал с Путиным после того, как узнал диагноз, так что опасность заболеть президенту не грозит.

Как писал NEWS.ru, по данным на 10 марта, за сутки в России зафиксировано 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие выявлены в 83 регионах. По данным оперштаба, примерно каждый десятый не имел клинических проявлений болезни.

Общее число заразившихся за время пандемии, согласно официальной статистике, составило 4 351 553 человека. Вместе с тем за сутки зарегистрировано 466 летальных исходов, всего погибших уже 90 275.