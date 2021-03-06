Песков рассказал о контактах Путина с заразившимся COVID-19 Орешкиным

https://static.news.ru/photo/93377724-7e6a-11eb-b2f5-96000091f725_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, встречался ли Владимир Путин с помощником президента Максимом Орешкиным, у которого выявили коронавирус.

Представитель Кремля заверил, что контактов между ними не было и российский лидер вне опасности, передаёт его слова РИА Новости.

В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экс-глава Минэкономразвития, помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом. Он также пожелал заболевшему здоровья.

Медики за прошедшие 24 часа на территории России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны.

Из больниц за этот же период по выздоровлении выписали 15 027 человек с перенесённым коронавирусом. С начала распространения инфекции с болезнью смогли справиться 3 900 348 россиян. Жертвами коронавируса за сутки стал 181 россиянин. Всего от опасного вируса с начала пандемии погибли 88 726, сообщал NEWS.ru.