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Орешкин заразился коронавирусом

11:26, 06 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заразился коронавирусом.

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