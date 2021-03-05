Орешкин заразился коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В частности, правительству он поручил до 1 июля определить орган исполнительной власти, отвечающий за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей.

Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке...