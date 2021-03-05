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Михаил Щипанов
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заразился коронавирусом.
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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В частности, правительству он поручил до 1 июля определить орган исполнительной власти, отвечающий за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей.
Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке...
Орешкин заразился коронавирусом