За сутки коронавирусом заразились чуть более девяти тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/ca80bea0-817d-11eb-9b82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. По данным оперштаба, примерно каждый десятый не имел клинических проявлений болезни.

Общее число заразившихся за время пандемии, согласно официальной статистике, составило 4 351 553 человека. Вместе с тем за сутки зарегистрировано 466 летальных исходов, всего погибших уже 90 275.

Кроме этого, врачи констатировали полное излечение 13 350 пациентов. Таким образом, справиться с болезнью смогли уже 3 945 527 граждан.

Ранее, как писал NEWS.ru, инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как появляются новые штаммы коронавируса.