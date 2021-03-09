Врач рассказал, как появляются новые штаммы коронавируса

https://static.news.ru/photo/83c4775c-8148-11eb-817a-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. По его словам, у таких людей вирус, циркулируя в организме, «находит обходные пути этого иммунитета».

И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит. И этот человек, если он выделяет (активно размножающийся) вирус во внешнюю среду, может являться источником инфекций новых мутаций коронавируса, — отметил врач в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что такой носитель смертоносной инфекции не всегда может заражать окружающих из-за малого количества вируса в его организме.

Но если его будет достаточно, чтобы заразить кого-то, и этот кто-то будет в активном процессе и восприимчив к вирусу, то у этого человека будет активная форма заболевания. Вирус будет выделяться и попадёт дальше как источник нового подтипа, — считает Тимаков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии могла появиться мутация коронавируса, схожая с генетическими вариантами, выявленными в ЮАР и Бразилии. Так считают специалисты медицинского университета Кэйо. В их исследовании приняли участие 4400 инфицированных коронавирусом человек. 64 из них обладают генетическим вариантом вируса с мутацией E484K в шиповидном белке. Такая же мутация была выявлена у штаммов вируса из Бразилии и ЮАР.