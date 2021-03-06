Схожая с бразильским штаммом мутация COVID-19 могла сформироваться в Японии

https://static.news.ru/photo/c02592b0-7e98-11eb-9560-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global look Press

Специалисты медицинского университета Кэйо в Японии считают, что в стране могла появиться мутация коронавируса, схожая с генетическими вариантами, выявленными в ЮАР и Бразилии.

В исследовании приняли участие 4400 инфицированных коронавирусом человек. 64 из них обладают генетическим вариантом вируса с мутацией E484K в шиповидном белке. Такая же мутация была выявлена у штаммов вируса из Бразилии и ЮАР.

62 пациента могли привезти вирус из-за границы, а у двух человек была обнаружена мутировавшая версия COVID-19 с генетическим кодом, наиболее сильно похожим на новый тип коронавируса, распространённый в Японии.

Специалисты планируют внимательно следить за развитием ситуации. Они не исключают, что в стране может начаться распространение мутировавшего штамма, сообщает телеканал NHK.

Как писал NEWS.ru, читатели японской газеты Mainichi Shimbun вспомнили, как СССР помогал Японии справиться с эпидемией полиомиелита. Они призвали власти разрешить использовать российскую вакцину «Спутник V», которая показала свою эффективность.

Ранее японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавирусной инфекции. Он сделал вывод, что российский препарат «Спутник V» показал высокую эффективность. Специалист подчеркнул, что эффективность препарата подтверждена на уровне 92%.