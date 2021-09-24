Песков рассказал о жизни Путина на самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин ведёт на самоизоляции обычную жизнь. В его ежедневном графике есть и рабочие дела, сообщает РИА Новости.

Всё равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами, — сообщил Песков.

Он также отметил, что президент находится в постоянном контакте с членами и председателями правительства, а также руководством администрации. Иногда бывает и круглосуточный режим работы.

С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей, — сказал пресс-секретарь.

Ранее Путин признался, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Он добавил, что проведёт в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных.

Сотрудники из окружения Путина начали заболевать коронавирусом в сентябре. Песков отметил, что глава государства ушёл на самоизоляцию в резиденции в Ново-Огарёво.