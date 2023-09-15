Отражение атаки ВСУ у Работино попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео атаки ВСУ на позиции российских военных у Работино. На кадрах видно, как ВС РФ наносят поражение украинским военным и их технике.

14 сентября российский спецназ «Осман» уничтожил с помощью беспилотника минометный расчет ВСУ у Работино. В тот же день российские военные ликвидировали пехоту украинской армии и американскую боевую машину пехоты Bradley.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.

Ранее в ДНР также рассказали, как российские военные «охотились» на британский танк Challenger 2. ВСУ перебросили машину в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы. После этого была организована засада, и танк сожгли при помощи отечественного ПТРК.

Уничтожение танка уже подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он также заявлял, что Лондон не намерен передавать Киеву новый танк взамен уничтоженного.