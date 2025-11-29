Новая тактика против авиации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 ноября

Вооруженные силы России начали применять в зоне спецоперации управляемые беспилотники для атак на украинские вертолеты и самолеты в воздухе, рассказал замминистра обороны Украины Юрий Мироненко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 ноября?

ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ

По словам Мироненко, дроны выводятся к линии фронта и действуют в режиме реального времени, передает Business Insider. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Противодействовать таким беспилотникам еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», — уточнил Мироненко.

По информации BI, беспилотники работают через связь с антеннами, что позволяет операторам удерживать управление на дальних дистанциях. Кроме того, такие аппараты способны представлять реальную угрозу авиации на малых высотах.

Майора кибербезопасности ВСУ ликвидировали под Сумами

Майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам ликвидирован в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. В материале говорится, что это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г. р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — отметил собеседник агентства.

Стало известно о заходе армии России в ключевой узел обороны ВСУ

Вооруженные силы России уже вошли на территорию Гуляйполя в Запорожской области, написала в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Какие-либо подробности парламентарий не привела. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

«А тем временем россияне уже в Гуляйполе», — говорится в сообщении.

ВСУ за сутки потеряли до 280 военных под Красноармейском

ВСУ за сутки потеряли до 280 военных и артиллерийское орудие на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По его данным, в Красноармейске (украинское название — Покровск) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас.

«В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на Красноармейском направлении уничтожено до 280 военнослужащих, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие», — сказал Савчук.

Южная группировка за сутки уничтожила свыше 230 украинских бойцов

Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали более 230 украинских солдат за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями, а также расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены пять боевых бронированных машин, из них три западного производства, девятнадцать автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего», — заявил он.

