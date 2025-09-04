Вооруженные силы Украины в месяц теряют как минимум 11 тысяч солдат убитыми и ранеными, заявил источник в российских силовых структурах. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 сентября?

Раскрыты потери ВСУ за месяц

Таким образом он ответил на слова украинского волонтера Тараса Чмута о том, что за день умирают 18 представителей ВСУ, а 273 получают ранения.

«Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка трех тысяч в месяц, а также примерно восемь тысяч раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт. А статистика потерь даже еще и занижена», — сказал источник.

Российский боец сбил три FPV-дрона и спас самоходку

Ефрейтор Сергей Клоцкий сбил из стрелкового оружия три FPV-дрона, атаковавших самоходную гаубицу «Мста-С», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что это позволило помочь артиллерийским огнем пехоте и уничтожить опорный пункт ВСУ.

«Сергей открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил три беспилотных аппарата противника. Самообладание и грамотные действия гвардии ефрейтора Клоцкого позволили предотвратить потери среди личного состава и артиллерийского вооружения», — сказано в публикации.

Кроме того, подчеркнули в МО, быстрая реакция и профессионализм военнослужащего позволили сохранить боеспособность гаубицы. Это дало возможность улучшить положение российской пехоты на линии боевого соприкосновения.

В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу

Украинские бойцы 119-й бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады оказались в тяжелом положении в Серебрянском лесничестве в ЛНР, при этом фиксируются случаи их сдачи в плен российским войскам, сообщили в российских силовых структурах в комментарии ТАСС. На этом участке фронта действуют военнослужащие группировки ВС РФ «Запад». Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Боевики 119-й бригады теробороны и 53-й [отдельной механизированной бригады] находятся в критическом положении [в Серебрянском лесничестве]. Отмечается сдача в плен украинских военнослужащих, в основном из бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Эксперт допустил конец ВСУ через две недели из-за тактики ВС России

До предполагаемого конца ВСУ осталось две недели из-за изменения тактики Вооруженных сил России на СВО, считает обозреватель «Царьграда» Илья Головнев. По его словам, российская армия может в ближайшее время нанести удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины. МО РФ не комментировало эту информацию.

По мнению Головнева, целями станут подстанции, распределительные узлы, склады топлива и газовые хабы, что может оставить в рабочем состоянии лишь 20% генерации электроэнергии. Обозреватель отметил, что это приведет не только к серьезному экономическому спаду, но и вызовет кризис в оборонной сфере.

