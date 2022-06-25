Москвичей предупредили о наступающем пике жары Гидрометцентр: пик жары в Москве наступит 27 июня

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Пик жары в Москве придётся на понедельник, 27 июня. Столбики термометров в этот день могут подняться до отметки в 33 градуса со знаком плюс. Затем жара пойдёт на спад. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

С 25 по 27 июня в Москве ожидается дневная температура 30–32 градуса. Ночная температура в этот период повысится до 15–20 градусов. В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть 31–33 градуса. Это пик жаркой погоды, — сказала метеоролог.

После этого жара начнёт спадать.

Макарова напомнила, что активное солнце может негативно отразиться на состоянии организма человека и посоветовала по возможности оставаться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.

Ранее терапевт Ольга Исаева рассказала, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.