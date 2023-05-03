Момент атаки беспилотника на Кремль попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

В соцсетях появились кадры атаки беспилотника на Кремль, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На кадрах видно, как дрон подлетает к куполу Большого кремлевского дворца и взрывается. Также у основания купола можно заметить двух людей. В какой-то момент они замечают БПЛА и пытаются пригнуться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Украина минувшей ночью предприняла попытку нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. По его словам, Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на российского лидера. РФ оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Песков также добавил, что президент продолжает работать в обычном режиме.

Герой России Сергей Липовой отметил, что ответ на удар Украины по Кремлю будет жесткий. Он добавил, что дрон могли запустить с любой смотровой площадки. По мнению военного, Украина таким образом хочет прощупать уязвимые места, чтобы в дальнейшем попытаться нанести более серьезный удар.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении запрета на полеты БПЛА в черте города. Он пояснил, что меры приняты для предотвращения несогласованных запусков, поскольку в последние дни правоохранительные органы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов. Градоначальник добавил, что за нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.