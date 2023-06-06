Мобилизация по СМС: что за новые правила призыва готовит Минобороны Действие электронных повесток распространяют на мобилизованных. Уведомлять о вручении будут через СМС

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Минобороны предложило внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. В частности, министерство предлагает оповещать о вручении повесток через СМС, кабинет налогоплательщика и «Госуслуги». На граждан, подлежащих мобилизации, также начнут распространяться и электронные повестки. Их планируют направлять через Единый реестр повесток, который сейчас разрабатывает Минцифры. На данный момент повестку по мобилизации можно вручить только традиционным способом в бумажном виде. Что могут изменить новые правила в порядке мобилизационного призыва — в материале NEWS.ru.

Что Минобороны предлагает изменить для мобилизованных

Ведомство опубликовало проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов 5 июня. Документ дублирует положения недавно принятого закона об электронных повестках, за исключением наложения запретов в виде выезда за рубеж, возможности заключать сделки с недвижимостью, иметь водительские права.

В постановлении предлагается использовать электронные повестки наравне с бумажными и для мобилизованных. Вручаться электронные повестки будут через Единый реестр повесток.

Из нового — Минобороны предлагает уведомлять о вручении повесток через СМС, личный кабинет налогоплательщика и на «Госуслугах». Стоит отметить, что это не новый способ вручения повестки, а лишь оповещение о том, что она была направлена.

«Уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг “, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к проекту сказано, что нововведения помогут «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Электронные повестки для всех

Военный юрист Владимир Тригнин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что изменения в положении о призыве мобилизованных граждан, по сути, копируют положения закона об электронных повестках. По его словам, это говорит о создании единой правовой базы для мобилизованных и призывников.

Он обратил внимание, что предлагаемые сейчас Минобороны изменения касаются граждан, подлежащих призыву по мобилизации. На них пока распространяются старые правила — личное вручение бумажной повестки.

По словам Тригнина, СМС-уведомления, которые Минобороны предлагает ввести для мобилизованных, усложняют возможность уклониться от получения повестки. Ведь если на «Госуслуги» граждане могут заходить редко, то телефон у них всегда под рукой. Из текста проекта постановления следует, что СМС будут отправляться на номера телефонов, которые пользователи указали на портале «Госуслуг», а это почти всегда подлинные контакты, так как с их помощью проходит авторизация на сайте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще предлагает Минобороны в правилах призыва

Днем ранее Минобороны опубликовало еще один проект постановления — об изменениях в положение о воинском учете. Министерство предлагает ставить на воинский учет граждан без их личной явки. Тех, кто подлежит постановке на учет, будут выявлять «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Когда приняли закон об электронных повестках

В апреле был принят закон об электронных повестках. Он предусматривает введение электронных повесток наравне с бумажными и создание Единого реестра военнообязанных и касается призывников. Теперь повестка будет считаться врученной спустя семь дней после опубликования в реестре. Вручать ее военкоматы будут также через личные кабинеты на «Госуслугах». Если человек проигнорирует повестку, закон налагает на него запреты водить автомобиль, брать кредиты, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, а также выезжать заграницу.

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