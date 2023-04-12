В Госдуме предложили новое наказание для уклонистов В Госдуму внесли поправки о пожизненном запрете госслужбы для уклонистов

Фото: duma.gov.ru

первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект о пожизненном запрете занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва в армию, сообщает РИА Новости. По мнению депутата, добросовестные граждане и уклонисты не должны быть равны в правах. Согласно действующему законодательству, предельный срок лишения права вести определенную деятельность и занимать должности составляет 20 лет.

Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов, — заявил Журавлев.

Депутат уточнил, что поправки предлагается внести в УК РФ и закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Изменения предполагают увеличение предельного срока лишения права занимать определенные должности с 20 лет на пожизненно. Также инициатива предусматривает дополнения в ч. ст. 328 УК РФ в части расширения видов наказаний для уклонистов при отсутствии законных оснований для освобождения от службы. В качестве дополнительной меры предлагается лишать уклонистов права занимать не только госдолжности, но и муниципальные должности, а также запрещать им избираться в депутаты.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что наказания, принятые в отношении уклонистов, можно назвать гуманными. 11 апреля нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.