Военный комиссар рассказал, как будет формироваться реестр военнообязанных Военный комиссар Серкез: информация о призывниках станет доступнее благодаря электронным повесткам

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Электронный реестр военнобязанных будет формироваться на выписках из различных ведомств, заявил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез. Комментируя ситуацию «МК в Рязани», он пояснил, что теперь все изменения, в том числе о семейном положении и состоянии здоровья, будут поступать в военкоматы автоматически и своевременно, информация будет более доступной.

Например, ЗАГС: родился ребёнок, зарегистрировали его, автоматически внесено изменение — у человека уже трое детей. Минздрав: не дай бог, стал инвалидом, призыву не подлежит — мы эту информацию будем видеть, — пояснил военком.

По его словам, уклонистом признан военнобязанный, который отказывается от получения повестки и не выходит на связь с военкоматом. Серкез уточнил, что сейчас необходимо подключиться в государственные муниципальные платежи, чтобы штраф выписывался автоматически по аналогии с ГИБДД. Военнообязанный также будет получать через Госуслуги уведомление о том, что повестка размещена в реестре.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев ранее сообщил, что тестовая рассылка электронных повесток через портал «Госуслуги» начнется уже в период нынешнего весеннего призыва.

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли они до призывников.