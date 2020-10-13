МО РФ рассказало о своей роли в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе

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Российское Министерство обороны принимает активное участие в разрешении нагорнокарабахского конфликта. Переговоры по этой теме проводит глава ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе военного министерства.

В пределах своей компетенции Минобороны России принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, — заявили в МО РФ.

Шойгу уже провёл ряд переговоров по этой теме с представителями разных государств, а главной целью в Минобороны России назвали прекращение огня в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что стороны должны вернуться к переговорам для нормализации ситуации в регионе, передаёт «360».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер



Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, ранее в результате обстрела территории Азербайджана со стороны Армении, совершённого вопреки договорённостям о прекращении огня, погибли три местных школьника. Об этом сообщили представители азербайджанского Министерства образования.