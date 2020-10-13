В результате армянского обстрела погибли три азербайджанских школьника

https://static.news.ru/photo/76cabba4-0d3c-11eb-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В результате обстрела территории Азербайджана со стороны Армении, совершённого вопреки договорённостям о прекращении огня, погибли три местных школьника. Об этом сообщили представители азербайджанского Министерства образования.

В ведомстве подчеркнули, что в результате армянских обстрелов, совершённых 27 сентября, погибла девочка, учившаяся в девятом классе школы села Гашалты Гарагоюнлу в Нафталане и её брат - семиклассник из этой же школы. Девятиклассник средней школы села Тайнаг Агджабединского района погиб после ударов тяжёлой артиллерии, нанесённых 4 октября.

Также сообщается, что при обстреле города Гянджа в глубине республики, который произошёл 11 октября вопреки договорённостям о прекращении огня в Карабахе, ранения получили шесть местных школьниц и девять школьников. В общей сложности под удары армянских ракет попал 37 школ Азербайджана, которые были разрушены, передаёт сайт Минобразования.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, общее число погибших в результате ракетного обстрела со стороны Армении жителей азербайджанского города Гянджа увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.