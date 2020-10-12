Азербайджан сообщил о десяти погибших в результате обстрела Гянджи

https://static.news.ru/photo/75034506-0c98-11eb-a461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Общее число погибших в результате ракетного обстрела со стороны Армении жителей азербайджанского города Гянджа увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек. Об этом сообщили представители Генпрокуратуры Азербайджана.

Обстрел Гянджи произошёл в ночь на 11 октября, несмотря на договорённости между государствами о прекращении огня, достигнутые 9 числа. По сообщению Баку, одна из ракет попала в жилой дом на территории второго по численности населения города страны. Президент Ильхам Алиев расценивает произошедшее как военное преступление.

Сведения о нападении, обнародованные Азербайджаном, опровергаются в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

12 октября от полученных ранений в результате ночного ракетного обстрела ВС Армении города Гянджа в больнице скончалась Алиева Гюнай Захид гызы, 1992 года рождения, — цитирует сообщение Генпрокуратуры «Интерфакс-Азербайджан».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ВС Армении нанесли ракетный удар по населённому району города Гянджа при помощи ракеты системы «Эльбрус».