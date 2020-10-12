Азербайджан сообщил о ракете «Эльбрус», которая разрушила дом в Гяндже

https://static.news.ru/photo/6e3a1b36-0c7b-11eb-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по населённому району города Гянджа при помощи ракеты системы «Эльбрус». Об этом на брифинге для иностранных дипломатов на месте разрушенного дома сообщил исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

Он отметил, что последние обломки запущенной по населённому району ракеты были собраны 12 октября. Сначала азербайджанские эксперты решили, что удар Армения нанесла ракетой «Точка У». Однако впоследствии выяснилось, что это была ракета системы «Эльбрус».

Ахмедов уточнил, что на обломках в ходе анализа обнаружили гравировку 8K14. Именно эта деталь позволила определить тип ракеты. Дальность орудия системы «Эльбрус» составляет 300 метров.

На брифинге также выступил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Данная ракета в системе НАТО называется SCUD, и использование баллистической ракеты для обстрела подобного крупного города является вандализмом и военным преступлением, — приводит слова Гаджиева РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обстрел второго по величине города республики Гянджа. Он расценил действия армянских войск как военное преступление.