Алиев назвал военным преступлением удар по Гяндже

https://static.news.ru/photo/4963a3fc-0bc9-11eb-9a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обстрел второго по величине города республики Гянджа. Он расценил действия армянских войск как военное преступление.

Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций, — написал глава государства в Twitter.

Он также добавил, что Ереван проявил неуважение к переговорам, которые были проведены при посредничестве России, и назвал обстрел проявлением «армянского фашизма». По словам Алиева, подобные «подлые действия» не сломят волю азербайджанского народа.

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Как писал NEWS.ru, Армения обстреляла Гянджу 11 октября. По словам помощника Алиева Хикмета Гаджиева, удар был нанесён ракетной системой «Точка У». В МИД Азербайджана заявили, что в результате погибли семь человек и получили ранения ещё 33. В числе пострадавших есть дети.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.