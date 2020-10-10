Число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи увеличилось

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

МИД Азербайджана сообщил, что количество погибших при ракетном обстреле города Гянджи увеличилось до семи.

Согласно данным ведомства, пострадали 33 человека, в числе которых дети. Ранее сообщалось о пяти жертвах обстрела и 28 пострадавших.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооружённые силы Армении грубо нарушили режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, в ночь с 10 на 11 октября ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряжённой.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.